Schwerstverletzter griff in Messerklinge

Dann passierte das Unglaubliche: Als der Täter erneut zum Zustechen ausholte, ergriff der Schwerstverletzte mit letzter Kraft die Klinge des Kampfmessers und schlug ihm die Waffe aus der Hand. „Nimm das Auto, aber lass mich am Leben“, schrie er den Angreifer an. Und tatsächlich - der Täter setzte sich in den Bus und raste davon. Er kam aber nicht weit. Bereits an der nächsten Kreuzung donnerte er in eine Laterne, der Wagen ging kaputt.