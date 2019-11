Am Kommunalfriedhof in der Stadt Salzburg dürften Unbekannte einen Kranz angezündet haben, mit dem an vom Naziregime ermordete Widerstandskämpfer gedacht wurde. Wie „Der Standard“ am Samstag in seiner Online-Ausgabe berichtete, trug das von der Bürgerliste ) zu Allerheiligen beim Kriegerdenkmal abgelegte Gesteck Brandspuren davon. Von der Schleife sind nur noch Fetzen übrig.