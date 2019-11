Trotz Umbauten bereits diesen Winter aufsperren will im altehrwürdigen Hotel Waismayr die Selina-Gruppe. „Die einzigartige faszinierende Lage“, so Expansions-Manager Magnus Busch, war der Grund, hier zu starten. Die Selina-Hotels (50 Häuser weltweit) gehören israelischen Investoren, sie bauen auch in Polen, England und Deutschland. Weitere Standorte sind geplant, man sieht sich auch Wien an, so Busch.