Krabacher soll sowohl Berufsjäger, als auch die vielen Vorhaben unter einen Hut bringen: „Die Jäger arbeiten exzellent, die vielen neuen Elemente sind im Laufen und werden nächstes Jahr sichtbar.“ So soll beispielsweise ein Zentrum für die Wildbretverarbeitung in Wenns entstehen. „In der Nähe des Steinbockzentrums, das im Mai eröffnet wird, wird man den Gästen eine Schaufütterung anbieten“, so der Jagdleiter. Auch Forschungsprojekte seien in Vorbereitung: Zum einen möchte man dem Rückgang der Gamspopulation auf die Schliche kommen, zum anderen nehme man die Verträglichkeit von Stein- und Gamswild ins Visier.