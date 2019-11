Erinnerungslücken auch noch nach der Tat

An sein weiteres Handeln will er sich „bloß bruchstückhaft erinnern, ich war wie in Trance“. Selbst bei seinen Verschleierungsaktionen sei das so gewesen, „und ich war froh, als Kriminalbeamte vor meiner Tür standen und mich festnahmen“. Sofort legte er ein Geständnis ab, „ich empfand dabei Erleichterung“. Und danach? „Fühlte ich mich wie in einem Albtraum. Warum bin ich so ausgerastet, fragte ich mich dauernd.“ Sogar bei seinem Prozess, 2002, „fiel es mir noch schwer, Antworten zu geben“. Sein Urteil: 20 Jahre Haft. „Erst hinter Gittern lernte ich, meine Abgründe zu erkennen. In der Folge versuchte ich, sie zu bekämpfen. Indem ich nicht mehr ,schluckte‘, sondern mich Schwierigkeiten stellte.“