Ein 32-jähriger Rumäne aus Wien lenkte am 31. Oktober 2019 gegen 23.30 Uhr einen Klein-Lkw auf der A1 in Fahrtrichtung Wien. In der Gemeinde Aurach geriet er bei Straßenkilometer 228,3 mit dem Fahrzeug ins Schleudern. Anschließend überschlug es den Klein-Lkw und er kam auf der Fahrerseite quer über die Fahrbahn zu liegen.