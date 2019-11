„Keine Elektrofahrzeug mehr“

Freymuth weiß bis heute nicht, warum sein Tesla so schnell in Flammen aufging. „Ich habe alles meinem Anwalt übergeben.“ Das Kapitel E-Auto ist für ihn beendet: „Noch einmal so ein Fahrzeug - da könnte ich meinem Retter nicht mehr in die Augen sehen.“ Indessen sieht die Experten-Welt prinzipiell keine erhöhte Brandgefahr durch E-Autos.