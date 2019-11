Früher war’s einfach, da hätte man gesagt, ich will unbedingt den Hamlet, Lear oder Prospero spielen. Heute sind diese Stücke in der ursprünglichen Version mit all ihren Dimensionen nicht mehr gefragt. Man bekommt nur noch Bruchstücke dessen zu sehen, was die Genialität eines Klassikers ausmacht. Deshalb ist es schwer zu sagen, was man spielen möchte.