Wie das US-Magazin Forbes schreibt, soll eine ganze Reihe von Konzerten geplant sein, u.a. ein Gig am Coachella-Festival in Kalifornien. So wird im kommenden Jahr erstmals seit neun Jahren wieder die Originalbesetzung der Gruppe auf der Bühne stehen und bekannte Hits wie „Killing In The Name Of“ oder „Wake Up“ erschallen lassen.