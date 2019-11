Der 23-Jährige war offenbar zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als es zu dem tödlichen Unfall kam. Er wurde, auf der linken Straßenseite von St. Martin Richtung Niedernfritz gehend, vom Wagen eines 47-Jährigen erfasst und in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der Lenker dachte, er habe ein Wildtier erwischt. Er blieb auf Höhe der Martinerstraße, 40 Meter vom Unfallort entfernt, stehen und sah nach. In der Dunkelheit konnte er das Opfer aber nicht erkennen. Der Mann fuhr in der Folge weiter Richtung Heimat. Zwei nachkommende Autolenker hatten den 47-Jährigen gesehen, wie er stehen geblieben war und dachten sich beim Vorbeifahren vorerst weiter nichts. Sie kamen aber eine halbe Stunde später noch einmal an der Stelle vorbei. Dabei leuchteten die Scheinwerfer ihres Wagens genau in den Straßengraben - die Männer entdeckten den Toten.