Salz machte die Landesfürsten reich

Dass Salz reich macht, wussten die steirischen Landesfürsten nur zu gut und vor allem sehr zu schätzen. Im Jahr 1437 beispielsweise klingelte es so richtig in den herzoglichen Schatztruhen: Die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen wurden von der Saline in Aussee erwirtschaftet.