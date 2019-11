Retter: „Das müssen die Leute sehen, was ihr Müll anrichten kann!“

Retter in der Not war schließlich Spaziergänger Daniel Minnich, der dem stacheligen Pechvogel zur Hilfe eilte - und gleichzeitig alles auf Video festhielt. „Das müssen die Leute sehen, was ihr Müll anrichten kann!“, erklärte der Deutsche der „Bild“-Zeitung.