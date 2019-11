Engagierte Neumarkter Bürger haben sich vor vier Jahren am Höhepunkt der Flüchtlingswelle auf Initiative von Ingrid Weydemann zusammengefunden. An die 30 Personen organisierten sich in sechs Arbeitsgruppen. In den letzten vier Jahren leistete die Plattform rund 8.800 freiwillige und ehrenamtliche Stunden an Betreuungsarbeit.