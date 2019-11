Bisher haben sich die zuständigen Behörden mit Kontrollen rund um das generelle Rauchverbot in der Gastronomie bundesweit noch zurückgehalten - ausgenommen in Wien. Da schwärmten die Beamten nämlich bereits zu Allerheiligen aus, kontrollierten insgesamt 247 Lokale. In drei Fällen fehlte die Kennzeichnung, nur in einem einzigen Lokal wurde geraucht, was vom Marktamt angezeigt wurde. Und ein FPÖ-Gemeinderat hielt es kaum elf Minuten ohne Zigarette im Lokal aus - was ihm auch postwendend Kritik einbrachte.