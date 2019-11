Schwab brachte dank eines Eagle (2 Schläge unter Par) am 18. Loch erneut eine sehr gute Runde ins Clubhaus des Sheshan GC und mischt am Sonntag um einen schönen Anteil am Preisgeld von 10,25 Millionen Dollar mit. Wiesberger führt die Saisonwertung der Europa-Tour an, das Spiel des dreifachen Saisonsiegers und Neunten von Shanghai 2017 klappte aber bisher nicht ganz nach Wunsch. Der Engländer Matthew Fitzpatrick war vor dem Schlusstag Dritter (13 unter Par) und könnte dem 34-jährigen Steirer als aktueller Vierter im „Race to Dubai“ vor den letzten drei Turnieren gefährlich nahe rücken.