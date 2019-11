Großeinsatz der Feuerwehr im Burgenland: In einem Fernwärme-Heizwerk, in dem mehrere Tonnen Hackgut gelagert sind, war ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, so Feuerwehr-Einsatzleiter Richard Schrammel am Samstagvormittag. Die Löscharbeiten gestalteten sich allerdings sehr zeitaufwendig.