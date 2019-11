Der 16-jährige gebürtige Russe, der in Villach zur Schule geht, hatte gerade zwei Zeitungskassen aufgebrochen, als die Villacher Polizeistreife vorbeifuhr. Der 16-Jährige wurde auf die Villacher Polizeiwache mitgenommen. Das bei ihm sichergestellte und als gestohlen gemeldete Mobiltelefon hatte der 16-Jährige bereits am 30. Oktober aus einer Schultasche eines 11-jährigen Schülers aus Villach gestohlen. Die Schultasche war in der Garderobe einer Schule in Villach abgelegt worden.