Vier Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Packer Straße (B 70) im Ortsgebiet von Völkermarkt in Kärnten gefordert. Ein 43-jähriger Völkermarkter fuhr mit seinem Pkw in alkoholisiertem Zustand von einer Tankstelle auf die Packer Straße und kollidierte mit einem entgegenkommenden Traktor. Dabei wurden der Pkw-Lenker und sein Beifahrer sowie der 26-jährige Lenker des Traktors und seine Beifahrerin verletzt.