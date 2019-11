Vor den Augen des obersten Red Bull-Fußballchefs Ralf Rangnick boten die Jungbullen ihre schwächste Leistung in der laufenden Spielzeit, kassierten die fünfte Saisonniederlage und waren am Ende mit vier Gegentoren sogar noch gut bedient. Ins Bild passte da auch der Elfmeter, den Bekar in der 17. Minute beim Stand von 0:0 stümperhaft vergab.