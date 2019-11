Vergangene Woche gab Florian Kaiper sein Nationalteamdebüt, zeigte im Spiel gegen die Niederlande auf. Im Video-Interview spricht der 24-Jährige darüber, wie er zum Handball gekommen ist, welchen Stellenwert die EHF EURO 2020 für Handball Österreich und ihn hat und gibt einen Einblick in seine Persönlichkeit. Zusätzlich verrät uns der Torhüter der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN schriftlich, wie sein ganz persönliches All Star Team aussieht, wen er bei „Wer wird Millionär?“ als Telefonjoker nennen würde, wie er am besten entspannen kann und was er sich von der Heim-EURO erwartet. Auch seinen Sinn für Humor stellt er mit einem kleinen Witz unter Beweis.