Die derzeitigen schweren Waldbrände in Kalifornien sind für die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ein weiteres Argument für einen entschlosseneren Kampf gegen den Klimawandel. Bei einer Kundgebung der „Fridays for Future“-Bewegung in Los Angeles sagte Thunberg am Freitag, Waldbrände, wie sie derzeit in der Nähe der US-Metropole wüteten, würden „durch die Klimakrise verstärkt“.