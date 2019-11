Wie beurteilst du die Leistungen deiner „Konkurrenten“ wie Dominic Thiem?

Jeder, der es in die Top 5 geschafft hat, hätte die Trophäe genauso verdient. Ich habe das Glück, als Skifahrer in Österreich einen gewissen Startvorteil zu haben. Da ist es ein wenig einfacher. Die Wahl spiegelt in gewissem Maße auch die Begeisterung in unserem Land für den Skisport wider. Und eines ist klar: Dominic Thiem wird uns noch sehr viele Jahre sehr viel Freude bereiten. Ich hab jetzt mehr Zeit, mir seine Spiele im Fernsehen anzuschauen. Und es ist wirklich beeindruckend, was er leistet.