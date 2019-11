Austin-Spezialist Lewis Hamilton hat sich am ersten Trainingstag auf dem Circuit of the Americas die Tagesbestzeit gekrallt. Der Formel-1-Weltmeister aus England, der in Texas seinen sechsten WM-Titel fixieren kann, drehte am Freitag in der zweiten Session am Nachmittag eine Runde in 1:33,232 Minuten. Der Große Preis der USA findet am Sonntag (Start 20.10 Uhr MEZ/live im Krone.at-Liveticker) statt.