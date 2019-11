Basketball-Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriors für mindestens drei Monate fehlen. Der 31-Jährige hatte am Mittwoch (Ortszeit) bei der 110:121-Niederlage gegen die Phoenix Suns in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Bruch der linken Hand erlitten und wurde am Freitag erfolgreich operiert. Das teilte der NBA-Club auf Twitter mit.