Weitere Projekte gehen an den Start

Zu Jahresbeginn gehen neue Bauklötze am Handelskai oder in der Engerthstraße im 2. Bezirk, in der Berresgasse, der Brockhausengasse oder der Seestadt im 22. Bezirk, am Eisring Süd im 10. Bezirk oder am Gaswerk Leopoldau im 21. Bezirk an den Baustart. Die Gemeindebauten umfassen zwischen 46 und 316 Wohnungen um versprochene 7,50 Euro Miete pro Quadratmeter brutto. Davon werden wir im Wahljahr 2020 noch viel hören.