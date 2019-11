Iran will afghanische Migranten loswerden

Grund: Nach den US-Sanktionen will der Iran seine rund vier Millionen afghanischen Migranten aus dem Land haben - aufgrund der wirtschaftlichen Lage sei für sie kein Platz mehr im Land. „Die Behörden sind mittlerweile an den Grenzen ihrer Möglichkeiten angelangt. Aktuell befinden sich mehr als eineinhalb Millionen Afghanen in der Türkei. Und es werden von Tag zu Tag mehr. Einmal abgesehen von den drei Millionen Syrern, die hier gestrandet sind“, so Tatzgern zur „Krone“.