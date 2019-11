Zanger will Liederbuch „archivieren“

Den Feiertag am Freitag nutzte Zanger, um in einem Facebook-Posting den Versuch einer Erklärung zu unternehmen. Darin schreibt er, dass er „nach kurzer Durchsicht selbstverständlich die Geschmacklosigkeit einiger Textpassagen entdeckt“ habe, „insbesondere auch in Bezug auf Frauen, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, dieses Buch nicht zu verwenden, sondern es als zeithistorisches Dokument zu archivieren“. Außerdem hält er fest: „Dieses Buch war zu keiner Zeit in Verwendung, ich habe zu keinem Zeitpunkt daraus rezitiert oder gelesen, geschweige denn besagte Lieder gesungen.“