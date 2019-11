Vorsorgekisten

Mit Peter Zehetner, Geschäftsführer eines Kleinkraftwerks in Schwanenstadt, füllte Jungwirth diese Vorsorgekisten nach einem logischen Rezept: „Der Inhalt orientiert sich an der Bedürfnispyramide.“ „Während früher nur Privatpersonen bei uns bestellten, gehören mittlerweile auch große Firmen, Krankenhausanstalten, Bezirkshauptmannschaften und Einsatzorganisationen zu unseren Kunden“, so Jungwirth.



Produkte vorwiegend aus Österreich und Deutschland

Die Produkte, die auf Krisenvorsorge.at erhältlich sind, kommen vorrangig aus Österreich und Deutschland, einzelne Produkte von einem spezialisierten Hersteller aus Norwegen.