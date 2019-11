Pfefferspray-Attacke

Das Mädchen aus Kirchdorf, das in Linz lebt, hatte den 28-jährigen Taxler mit Pfefferspray attackiert. Ein Komplize soll dann versucht haben, die Fahrertür aufzureißen, um die Geldtasche des Opfers zu erbeuten. Doch der Coup ging gehörig schief und das Duo wurde rasch von herbeigerufenen Polizisten gefasst.



Schwerer Raub am Bahnhof

Dabeistellte sich heraus, dass das Mädchen bis September in Haft gewesen war. Grund: schwerer Raub!

Mit ihrem damaligen Freund (15) und einem strafunmündigen Komplizen hatte sie am Linzer Hauptbahnhof einen 19-Jährigen überfallen, das Opfer mit einem Messer und mit dem Abstechen bedroht. Die magere Ausbeute des gewalttätigen Überfalls: vier Euro.