Der junge Mann hatte sich bei der Fahrt auf einem Güterweg nur kurz umgedreht, um zu kontrollieren, ob mit dem Hänger alles in Ordnung ist. Dabei kam er mit dem Traktor von der Straße ab, das Fahrzeug kippte 50 Meter über die Böschung in die Tiefe und überschlug sich mehrmals. Der 18-Jährige wurde aus dem Führerhaus geschleudert. Das Wrack blieb schließlich an einem Baum hängen. Der verletzte Jungbauer konnte noch selber mit dem Handy Hilfe rufen. Er wurde ins Krankenhaus nacch Zell am DSee gebracht.