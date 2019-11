Der Überfall hatte sich um 8.45 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Moosedt in Andrichsfurt zugetragen. Zwei Unbekannte drangen dort gewaltsam ein und bedrohten die allein anwesende Ingeborg K. (70) mit einer Pistole. Die geschockte Pensionistin erkannte sofort den Ernst der Lage und griff nach ihrer Geldbörse, aus der die Täter Eurobanknoten raubten.