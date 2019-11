„Krone“: Der Bissvorfall im Straßer Tierheim am 10. August hat alle tief erschüttert. Erinnern Sie sich daran?

Barbara Kaschl: Ja, ganz genau. Es war ein ziemlich heißer Tag, und meine Kollegin ist in den Zwinger von „Cäsar“, um ihm mit der Markise Schatten zu machen. Dafür hatte sie eine Stange in der Hand. Da ist der Hund ausgerastet und hat sie angegriffen.