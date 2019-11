Bäume, das sind auch Zeugen unserer Lebensgeschichten. Der Apfelbaum in Omas Garten, auf dem man als Kind Pirat spielte und auf dem die eigenen Enkel einmal ihre Flagge hissen werden. Wer seinen Lieblingsbaum einfach nicht loslassen möchte, kann ihn mit ins Grab nehmen. Teilweise. Die Salzburger von Edelzweig bauen Urnen aus seinen Ästen. Damit greifen sie gleich zwei Trends auf: Der Anteil der Urnen- und Naturbeisetzungen in Salzburg wächst. „Wir führen Gespräche mit dem Naturbestatter paxnatura in Grödig“, sagt Gründer Bernhard Lapusch. Er hoffe auf eine Kooperation. Die Urnen sind nämlich biologisch abbaubar. Zusammen mit seinen Partnern Marko Vigele und Florian Gschweidl ist Lapusch seit zwei Wochen am Markt. Ende des Monats wird es spannend für das Trio. Da bekommen sie Rückmeldung der ersten beiden Bestatter, die sie beliefert haben. Wie kam es zur Idee? „Mein Großonkel gab seiner Frau Steine mit ins Grab, an denen sie sehr gehangen hatte. Da kam mir der Gedanke persönlicher Urnen.“