Weit mehr Arbeitssuchende in Wien

Dazu kam die These, dass es in Österreich Regionen gebe, die über freie Fachkräfte verfügten. Tatsächlich waren in Wien Ende 2018 in den Qualifikationsbereichen Metall, Elektrik, Kältetechnik und Lackierung rund 2430 Personen als arbeitsuchend ausgewiesen - während es in Oberösterreich in dieser Gruppe nur 360 Arbeitssuchende gab.