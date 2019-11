„Neben Trauer auch etwas zum Schmunzeln“

Heute wird es wieder offener, weltliche Feiern ergänzen klassische Begräbnisse, offene Särge werden wieder salonfähig. Das liegt nicht zuletzt an Menschen, wie Christine Pernlochner-Kügler, die sich für einen offenen, individuellen Umgang mit dem Tod einsetzen. „Ich erlebe, dass die Menschen mit ein bisschen mehr Humor an die Sache heran gehen können“, sagt die Bestatterin. Man spreche zunehmend über Besonderheiten, Charaktereigenschaften des Verstorbenen. „So ist neben der Trauer auch immer was zum Schmunzeln dabei. Das schätzen die Trauernden“, sagt sie, denn Trauer kann man sich wie Wehen vorstellen: Die Schmerzen kommen in Wellen. Umso wichtiger sind Pausen, zum Durchatmen, zum Lachen - und um in Erinnerungen zu schwelgen. „Darüber kann man in Verbindung bleiben.“