Reichster Österreicher hat Sinn fürs Schöne

Vor gut 15 Jahren, als er die Rennstrecke in Spielberg wiederbelebte, begann der Steirer damit, sich ein beachtliches Imperium an Schlössern, Höfen, Villen und Gasthäusern zusammenzukaufen, um das kulturelle Erbe der Nachwelt zu erhalten. An die 30 prächtige Gebäude, so rechnen die „Bloomberg News“ vor, umfasst das Ensemble bereits, das der reichste Österreicher von Handwerkern teuer wieder auf Vordermann bringen lässt. Nur die Königin von England verfügt in Europa über mehr Schlösser als er!