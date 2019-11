Das erste Opfer, ein 41-jähriger Einheimischer, war gegen 4 Uhr zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sich ihm plötzlich mehrere unbekannte Männer in den Weg stellten. Sie stießen den angeheiterten Salzburger zu Boden und raubten ihm die Geldbörse samt Kreditkarten und Ausweisen. Der Mann blieb beim Angriff unverletzt. Nur wenig später wurde ein 43-jähriger Nachtschwärmer am Franz-Josef-Kai überfallen, möglicherweise von denselben Männern. Die Unbekannten forderten die Geldbörse des Mannes, dieser wollte sie nicht hergeben. Daraufhin wurde er mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert, bis er zu Boden ging. Die Angreifer konnten ihm die Geldbörse trotzdem nicht rauben, die hatte er so gut in der vorderen Hosentasche stecken, dass sie nicht dran kamen. Die Männer begnügten sich mit dem Handy des Opfers und machten sich aus dem Staub. Der 43-Jährige wurde verletzt, er musste im Krankenhaus versorgt werden.