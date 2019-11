Direkt am Gelände der Bestattung beim Kommunalfriedhof wird eine kleine Trauerhalle entstehen. „Viele Beerdigungen finden mittlerweile im engsten Familienkreis statt“, sagt Leiterin Verena Wengler. Auch der großen Aussegnungshalle stehen Umbauten bevor. So braucht es etwa Räume für rituelle Waschungen, die wichtig für Muslime sind. Dies steht aber nicht vor 2024 an.