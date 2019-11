Es hat sich ausgequalmt in Österreich. Um Punkt Mitternacht ist in der Nacht auf Freitag nach jahrzehntelanger Diskussion, Ausnahmeregelungen und baulichen Maßnahmen das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie in Kraft getreten - ohne Ausnahmen. Zahlreiche Lokale zelebrierten zu Halloween die „letzte Tschick“ in Innenräumen. Behördliche Kontrollen gab es in der ersten Nacht aber noch keine.