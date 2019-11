„Wir werden sehen: Ob in Irland bei Derry City, bei Anif, Grödig oder einem anderen Verein im Salzburger Land“, erklärt Lukas. „Wenn wir in Österreich bleiben, wäre es richtig cool wenn wir gemeinsam bei einem Klub sind, mit dem wir vielleicht sogar den Aufstieg in die Zweite Liga schaffen.“