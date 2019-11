Am Freitag ist in Österreich die „situative Winterausrüstungspflicht“ für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen in Kraft getreten. Autofahrer müssen ab sofort bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder alternativ auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten allerdings nur dann, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist.