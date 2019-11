Zwei Verletzte hat ein Pkw-Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend in Niederösterreich gefordert. Eine 23-jährige Frau war kurz nach 22 Uhr im Bezirk Waidhofen an der Thaya unterwegs. Dabei kam es aus unbekannter Ursache zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 37-Jährigen.