Eine Gruppe von Schülerinnen sorgt derzeit in Griechenland für Kritik, aber auch reichlich Gelächter und Zustimmung: Die Mädchen hatten am Montag, einem wichtigen griechischen Nationalfeiertag, an einer der landesweiten Schüler- und Militärparaden teilgenommen - allerdings nicht im sonst üblichen Paradeschritt, sondern im „Silly Walk“ der britischen Comedy-Truppe Monty Python.