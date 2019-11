Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Neusiedl am See hatten Ermittler am Dienstag 117 Gramm Piko von hoher Qualität und einem Straßenverkaufswert von rund 11.700 Euro sichergestellt. Auch ein ebenso hoher Geldbetrag, der laut Landespolizeidirektion Burgenland zum überwiegenden Teil aus dem Drogenhandel stammen soll, wurde gefunden.