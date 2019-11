In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 1. November 1967 ereignet sich im Braunkohlebergwerk bei St. Stefan im Kärntner Lavanttal eine schreckliche Tragödie. In mehr als 400 Metern Tiefe bricht ein verheerender Brand aus. Der Großteil der rund 70 Arbeiter kann sich in Sicherheit bringen, aber für fünf Kumpel kommt jede Hilfe zu spät.