„So viel Blödsinn“

„Es wird in den letzten Wochen so viel Blödsinn geschrieben. Was ich da alles schon gelesen habe, lässt mich schmunzeln“, nimmt es Christoph Freund mit Humor. Der Sportdirektor der Bullen will zwar nichts ausschließen, zumal mit Ole Gunnar Solskjaer Haalands Ex-Trainer auf der Betreuerbank der „Red Devils“ sitzt, „aber ich habe bisher mit keinem Verein gesprochen. Ich kann auch sagen, dass es derzeit kein Angebot für den Winter gibt!“ Trainer Jesse Marsch ergänzt: „Der Plan sieht vor, dass er bleibt.“