Ein grauenhafter Zwischenfall hat sich in der Halloween-Nacht in der US-Metropole Chicago ereignet: Ein siebenjähriges Mädchen wurde von einer verirrten Kugel in den Hals getroffen, als es Süßigkeiten einsammelte. Das Kind wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ihre Familie hatte die Schülerin dabei begleitet, die sich für den Anlass als Hummel verkleidet hatte.