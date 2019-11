Donnerstagabend kam es in einer Klagenfurter Wohnung zwischen einem 68-Jährigen und seiner 55 Jahre alten Frau zu einem schlimmen Streit. Als er schließlich eine Tür zuschlagen wollte, stand die Klagenfurterin ihm im Weg. Sie wurde am Kopf verletzt und musste in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Gegen den Mann wurden eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen.