Oppositionschef Corbyn begann seine Wahlkampagne in Milton Keynes nördlich von London. Er warf Johnson Versagen beim geplanten EU-Austritt vor. „Er hat gesagt, er wolle lieber tot im Graben liegen, als (den Austritt) über diesen Tag hinaus zu verzögern, aber er hat versagt und das liegt nur an ihm allein“, so Corbyn. Der Chef der britischen Sozialdemokraten will im Fall eines Wahlsiegs innerhalb von sechs Monaten einen neuen Brexit-Deal aushandeln. Anschließend sollen die Briten in einem weiteren Referendum vor die Wahl zwischen einem Austritt zu diesen Bedingungen und einem Verbleib in der EU gestellt werden.