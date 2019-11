Vor nur etwas mehr als 2000 Fans spielten Green Day Mittwochabend im Madrider Klub La Riviera eine exklusive Show, bei der auch die „Krone“ mit ihren Gewinnern Daniela und Philipp Habeler anwesend waren. Neue Songs des im Februar erscheinenden Albums „Father Of All Motherfuckers“ gab es noch nicht, dafür wurden große Hits aus der Vergangenheit gespielt. Am 21. Juni kommen Green Day ins Wiener Ernst-Happel-Stadion.